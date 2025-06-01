Сурин поздравил «ПСЖ» с победой в ЛЧ. Хоккеист «Локомотива» говорил, что болеет за «Интер», так как они «обоссали «Барсу»
Егор Сурин поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.
Ранее 18-летний форвард хоккейного «Локомотива» заявил, что в финале будет болеть за «Интер».
«Я за «Интер»! Они обоссали «Барсу», – написал он перед матчем.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу французского клуба.
«ПСЖ» с победой!» – сказал после игры Егор Сурин.
Сурин о Радулове: «Он выучил молодежные фразы благодаря мне. «Кринж» он знал, «токсик» и «скуф» – узнал. Говорит: «Смешно, но прикольно»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Егора Сурина
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