Егор Сурин поздравил «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов.

Ранее 18-летний форвард хоккейного «Локомотива» заявил , что в финале будет болеть за «Интер ».

«Я за «Интер»! Они обоссали «Барсу », – написал он перед матчем.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу французского клуба.

«ПСЖ » с победой!» – сказал после игры Егор Сурин .

Сурин о Радулове: «Он выучил молодежные фразы благодаря мне. «Кринж» он знал, «токсик» и «скуф» – узнал. Говорит: «Смешно, но прикольно»