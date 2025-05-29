Сурин о Радулове: «Он выучил молодежные фразы благодаря мне. «Кринж» он знал, «токсик» и «скуф» – узнал. Говорит: «Смешно, но прикольно»
Егор Сурин рассказал, какие молодежные фразы выучил Александр Радулов.
«Благодаря мне он выучил молодежные фразы. Например? «Ехало», мы постоянно его используем. «Кринж», «найкпро».
«Кринж» он знал, «токсик» – не знал, «скуф» – тоже узнал. Много слов. Он сам говорит: «Смешно, но прикольно», – сказал 18-летний форвард «Локомотива» Егор Сурин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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