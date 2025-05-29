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Сурин о том, что Радулов был завсегдатаем баров в Нэшвилле: «Мы на такие темы не общались. Про алкоголь и бурную жизнь советов не было. Он просто говорил: «Ты сам должен понимать»

Егор Сурин отметил, что не обсуждал с Александром Радуловым походы по барам.

– Известно, что Радулов в Нэшвилле был завсегдатаем баров. Давал советы на тему: «Сначала хоккей, потом все остальное»?

– Мы на такие темы не общались. Про алкоголь и бурную жизнь советов не было. Все и так все понимают.

Он просто говорил: «Ты сам должен понимать». Я отвечал: «Конечно, понимаю», – сказал форвард «Локомотива» Егор Сурин.

18-летний нападающий был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ-2024 под 22-м общим номером. Радулов ранее играл за «Предаторс».

Сурин о Радулове: «Он выучил молодежные фразы благодаря мне. «Кринж» он знал, «токсик» и «скуф» – узнал. Говорит: «Смешно, но прикольно»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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