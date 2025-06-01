Гендиректор «Трактора» о межсезонье: «Чувствительных потерь очень много. Если Шабанов уедет, заменить его не получится»

Гендиректор «Трактора» Иван Савин считает Максима Шабанова незаменимым игроком.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард набрал 67 (23+44) очков за 65 матчей в регулярном чемпионате, а также 20 (10+10) очков за 21 игру в Кубке Гагарина.

«Вопросов много, каждый день мы пытаемся нашу позицию по команде приблизить к финалу. Проект команды на следующий сезон будет готов со дня на день.

По моим ощущениям, в течение следующей недели мы будем более-менее все понимать.

Чувствительных потерь действительно очень много, и главной из них может стать Шабанов . Если он уедет, то его заменить вообще не получится», – сказал генеральный директор «Трактора » Иван Савин .

«Трактор» продлит контракт с Дер-Аргучинцевым на год. Форвард получит 50 млн рублей за сезон (Metaratings)

«Вегас» и «Питтсбург» интересуются Шабановым, скауты клубов следили за его игрой (RG)