«Трактор» продлит контракт с Дер-Аргучинцевым на год. Форвард получит 50 млн рублей за сезон (Metaratings)

«Трактор» продлит контракт с Семеном Дер-Аргучинцевым.

По информации Metaratings, 24-летний форвард в ближайшее время подпишет однолетнее соглашение с челябинским клубом, по которому заработает 50 млн рублей.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев провел за «Трактор » 59 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 30 (13+17) очков при полезности «плюс 7».

В плей-офф у нападающего 19 игр и 12 (4+8) баллов за результативность с полезностью «плюс 6».

Помимо этого, голкипер Сергей Мыльников подпишет с клубом двухлетний контракт. Его зарплата составит 12 млн рублей за сезон.

В активе 25-летнего вратаря 21 матч в регулярке и 14 побед при 92% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,30. В Кубке Гагарина он провел 3 игры.

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