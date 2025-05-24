«Вегас» и «Питтсбург» интересуются Шабановым, скауты клубов следили за его игрой (RG)

«Вегас» и «Питтсбург» интересуются Максимом Шабановым.

Как сообщает RG, скауты клубов НХЛ , в частности «Пингвинс» и «Голден Найтс», внимательно следили за его игрой.

Форвард «Трактора » Максим Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 играх сезона-2024/25. В плей-офф он отметился 20 (10+10) баллами в 21 матче.

Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая.

Ранее сообщалось , что форвардом также интересуются «Филадельфия», «Айлендерс» и «Тампа».