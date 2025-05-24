«Вегас» и «Питтсбург» интересуются Шабановым, скауты клубов следили за его игрой (RG)
«Вегас» и «Питтсбург» интересуются Максимом Шабановым.
Как сообщает RG, скауты клубов НХЛ, в частности «Пингвинс» и «Голден Найтс», внимательно следили за его игрой.
Форвард «Трактора» Максим Шабанов набрал 67 (23+44) очков в 65 играх сезона-2024/25. В плей-офф он отметился 20 (10+10) баллами в 21 матче.
Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая.
Ранее сообщалось, что форвардом также интересуются «Филадельфия», «Айлендерс» и «Тампа».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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