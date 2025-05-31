Гендиректор «Трактора» о Кэмпфере: «Поторопился с завершением карьеры. Он чуть‑чуть отдохнет, и у нас получится поменять его позицию, может»

Иван Савин считает, что Стивен Кэмпфер поторопился с завершением карьеры.

Защитник «Трактора» сообщил о завершении карьеры на церемонии закрытия сезона-2024/25.

В минувшей регулярке 36-летний американский игрок набрал 32 (10+22) балла в 59 играх. В плей-офф-2025 на его счету 10 (4+6) очков в 20 матчах.

«Кэмпфер принял решение, но мне кажется, он поторопился с публичным заявлением. На мой взгляд, он торопится с завершением карьеры.

Может быть, он сейчас чуть‑чуть отдохнет, и у нас получится поменять его позицию. Я верю, что он еще сможет поиграть за «Трактор». По крайней мере нам он был бы полезен в следующем сезоне», – сказал генеральный директор «Трактора » Иван Савин .