«Трактор» продлил контракт с Телегиным на 2 года. У 24-летнего защитника 319 матчей за клуб

«Трактор» продлил контракт с Сергеем Телегиным.

Срок нового соглашения 24-летнего защитника с челябинским клубом рассчитан на два года.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Телегин провел 58 матчей и набрал 23 (4+19) очка при полезности «плюс 15». В Кубке Гагарина на его счету 1+2 за 21 игру при полезности «плюс 3».

Следующий сезон станет шестым для игрока в «Тракторе ». Он провел за клуб 319 матчей с учетом плей-офф.

«Продление Сергея Телегина было одной из ключевых задач в это межсезонье. В свои 24 года защитник является лидером обороны команды и показывает значительный прогресс на льду.

Такие хоккеисты являются фундаментом защиты и делают «Трактор» максимально конкурентным», – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков .

Гендиректор «Трактора» о Кэмпфере: «Поторопился с завершением карьеры. Он чуть‑чуть отдохнет, и у нас получится поменять его позицию, может»