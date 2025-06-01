Телегин получит 100 млн рублей от «Трактора» за 2 года. Защитником интересовались минимум 3 других клуба (Михаил Зислис)

Сергей Телегин заработает 100 млн рублей в «Тракторе» за два года.

Сегодня 24-летний защитник продлил контракт с челябинцами на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Телегин получит по 50 млн рублей за каждый год соглашения.

Отмечается, что как минимум три клуба интересовались игроком, который становился ограниченно свободным агентом в межсезонье.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Телегин провел за «Трактор » 58 матчей и набрал 23 (4+19) очка при полезности «плюс 15». В Кубке Гагарина на его счету 1+2 за 21 игру при полезности «плюс 3».

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