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Кожевников о слухах про Никитина в ЦСКА: «В Москве не будут ждать 3 года. «Локомотив» дал ему спокойно работать, результат пришел потом»

Александр Кожевников прокомментировал слухи об уходе Игоря Никитина в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что зарплата главного тренера «Локомотива» на новом месте составит 160 млн рублей.

– Как восприняли слухи недели – о переходе Игоря Никитина из «Локомотива» в ЦСКА?

– Уже говорил о том, что Никитин по делу стал тренером года. Но ведь в Ярославле ему дали спокойно работать три года – и только потом пришел результат. Москва и ЦСКА – это совсем другой коленкор и кредит доверия, три года в столице никто не будет ждать.

Мне понравилось, что в этом сезоне «Локомотив» показал менее схематичный и чуть более атакующий хоккей. За счет того, что Никитин влил свежую кровь – лидерскую Радулова и тренерскую Курьянова.

Надеюсь, в нашем хоккее это станет новой тенденцией – доверие к мастерам-ветеранам уровня Радулова-Шипачева и к тренерам с хитринкой.

Потому что тот скучноватый хоккей, в который «Локомотив» играл в предыдущие годы, никогда не принесет нам успеха на международной арене, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Кожевников
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoАлександр Радулов
logoАнтон Курьянов
возможные переходы
logoЦСКА
logoЛокомотив
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