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Кожевников о церемонии закрытия сезона КХЛ: «Нуль упоминаний о Шипачеве! Мы не просто не уважаем свою историю – мы в нее плюем! И обречены оставаться придатком НХЛ»

Александр Кожевников раскритиковал КХЛ за невнимание к рекорду Вадима Шипачева.

- Александр Викторович, к вашему интервью недельной давности прислушались – на церемонии закрытия сезона КХЛ не было сомнительных персонажей и откровенных ляпов…

– Можно отшутиться, но давайте серьезно. Весь сезон сравнивал рекорды Александра Овечкина в НХЛ и Вадима Шипачева в КХЛ. Понятно, что снайперское достижение капитана «Вашингтона» – историческое, но и рекорды Шипачева – это большое событие по меркам КХЛ. Хотя со стороны лиги, к сожалению, была вяловатая реакция и, как мне показалось, минское «Динамо» отметило рекорд своего лидера достойнее, чем мы в Москве.

Вот вы говорите, что в Барвихе на церемонии не было ляпов. Это не так. Нуль упоминаний о Шипачеве! Получается, мы не просто не уважаем свою историю – мы в нее плюем!

Тут опять самый лучший пример дает НХЛ. Овечкину, насколько понимаю, еще до церемонии закрытия сезона уже выписали один приз. И не сомневаюсь, что специально под Александра на церемонии еще что-нибудь придумают, тем более что на его гонке за Гретцки вообще был построен весь хоккейный год.

А мы сами себя не уважаем. Возимся со всеми этими Буше, Гру и прочими временщиками, а человека, переписавшего книгу рекордов КХЛ, забываем – и тем самым унижаем. С таким отношением к своим людям и к своей истории обречены оставаться придатком НХЛ.

– Лига, видимо, не смогла придумать, как отметить рекордсмена. А вы какой приз отдали бы Шипачеву?

– Будет понимание – будут трофеи. Например, есть приз за верность к хоккею. Уважаю Каблукова, которому его отдали. Но в такой сезон обладатель этого приза должен быть один – Шипачев! – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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