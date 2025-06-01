Кожевников о КХЛ: «Ливо отдали букет призов, но ведь он провалил плей-офф. Если это за побитие рекорда Мозякина, то почему не отметили Шипачева? Просто бред!»

Александр Кожевников высказался о вручении призов форварду «Салавата» Джошу Ливо.

32-летний канадец забросил 49 шайб в 62 играх в минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ, побив рекорд Сергея Мозякина по числу голов за одну регулярку. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером сезона, а также был признан самым ценным игроком.

– Что еще отметили для себя на церемонии?

– Опять многих победителей не было в Барвихе, это показывает отношение к организаторам, к лиге.

По ряду трофеев у меня есть вопросы. Букет призов отдали Ливо. Мне очень понравился этот форвард «Салавата» в регулярном чемпионате, но ведь он провалил плей-офф. В такой ситуации его можно было немного притормозить. Тем более что на церемонию канадец не явился.

Кстати, тут мы сами себе противоречим. Если Ливо отдали призы за то, что он побил сезонный снайперский рекорд Мозякина, то почему не отметили Шипачева , который превысил карьерный, а значит, еще более значимый рекорд того же Мозякина? Просто какой-то бред!

Кстати, накануне прочитал интервью руководителя «Салавата». Он подтвердил версию конфликта в раздевалке «Салавата » между капитаном Паниным и Ливо. А ведь я предупреждал Уфу, что в плей-офф многие легионеры исчезают. Вообще до сих пор не понимаю, как «Салават» со своими долгами и капризными легионерами умудрился вывернуться, пройти «Спартак » и завоевать бронзу. Уфимская аномалия!

Думаю, что в следующем сезоне «Салават» обречен на очень серьезный спад, – уверен двукратный олимпийский чемпион.

Кожевников о церемонии закрытия сезона КХЛ: «Нуль упоминаний о Шипачеве! Мы не просто не уважаем свою историю – мы в нее плюем! И обречены оставаться придатком НХЛ»