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Гендиректор «Эдмонтона»: «У нас была цель – добавить глубины, чтобы не полагаться на Макдэвида и Драйзайтля все время. Это нужно для успеха в плей-офф»

Гендиректор «Эдмонтона» считает, что клуб усилился по сравнению с прошлым годом.

«Ойлерс» вышли в финал Кубка Стэнли второй год подряд. Канадский клуб вновь сыграет с «Флоридой», которой уступил в решающей серии сезона-2023/24 со счетом 3-4.

– В прошлом году вы внесли ряд изменений в состав команды и организацию, в том числе сменили генерального менеджера, несмотря на то, что в седьмом матче финала Кубка Стэнли 2024 года вам не хватило всего одного гола, чтобы обыграть «Флориду».

Расскажите нам о том, как вы пришли к этому решению. И насколько приятно было оправиться от этого разочарования и снова выйти в финал?

– Ни одна хорошая команда не играет в одном и том же составе. Мы внесли некоторые изменения в межсезонье, и «Флорида» тоже.

У нас есть очень прочный костяк, возглавляемый Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Есть Маттиас Экхольм, Дарнелл Нерс и Райан Нюджент-Хопкинс, они обладают отличными лидерскими качествами и приносят результат.

Внося изменения, мы думали, что сможем интегрировать в команду всех, кого нужно. Была цель – добавить команде глубины, чтобы мы не попадали в ситуации, когда приходится все время полагаться на Коннора и Леона.

К сожалению, из-за травм и прочего нам не удавалось показать все, что у нас есть, до серии первого раунда против «Лос-Анджелеса».

У нас есть глубина, и это то, что нужно для успеха в плей-офф, – сказал генеральный директор «Эдмонтона» Джефф Джексон.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДжефф Джексон
logoЭдмонтон
травмы
logoКоннор Макдэвид
logoКубок Стэнли
logoДарнелл Нерс
logoМаттиас Экхольм
logoНХЛ
logoРайан Нюджент-Хопкинс
logoЛеон Драйзайтль
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