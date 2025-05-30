Макдэвид – 2-й игрок в истории НХЛ после Гретцки с 20+ передачами в 3+ плей-офф в карьере

Коннор Макдэвид стал 2-м игроком в истории НХЛ с 20+ передачами в 3+ плей-офф.

Капитан «Эдмонтона » набрал 2 (1+1) очка в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (6:3, 4-1).

На счету 28-летнего Коннора Макдэвида теперь 26 (6+20) баллов в 16 играх в текущем плей-офф.

Макдэвид стал 2-м игроком в истории НХЛ , сделавшим 20 передач в минимум трех плей-офф за карьеру (2025, 2024 и 2022).

Ранее это удалось Уэйну Гретцки (1993, 1988, 1987, 1985, 1984 и 1983).