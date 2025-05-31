Ткачак о финале Кубка Стэнли: «Очевидно, что «Флорида» и «Эдмонтон» – две лучшие команды в НХЛ. Будет битва. У них сильная команда, их защита недооценена»

Мэттью Ткачак назвал «Флориду» и «Эдмонтон» лучшими командами НХЛ.

«Пантерс» и «Ойлерс» сыграют в финале Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В прошлом году южане одержали победу в серии (4-3) и выиграли трофей.

«В спорте не так часто бывает финал-реванш. Я думаю, совершенно очевидно, что мы и они – это две лучшие команды в НХЛ . Это будет невероятный финал.

Они начали плей-офф с двух поражений, а потом выдали 12-2. Это и для регулярного чемпионата круто, а в плей-офф – практически невероятно. Сейчас они показывают свой лучший хоккей. Будет битва.

Макдэвид ? Когда играешь против лучшего хоккеиста в мире, он всегда будет бросать вызов. Но дело не только в нем. У них сильная команда.

Они играют жестко, вратарь в отличной форме. Их защита недооценена. Они мешают пройти к воротам, блокируют много бросков», – сказал форвард «Флориды».