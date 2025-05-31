Гендиректор «Эдмонтона» о будущем Макдэвида: «Он – наше все. Ему нравится играть здесь. После завершения сезона приоритет номер 1 – разговор с Коннором и его агентами»

Гендиректор «Эдмонтона» высказался о будущем Коннора Макдэвида.

С 1 июля 28-летний канадец сможет подписать новый контракт с клубом. Срок его действующего соглашения с кэпхитом 12,5 миллиона долларов истекает после завершения сезона-2025/26.

«Ойлерс» с Макдэвидом вышли в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В решающей серии клуб встретится с «Флоридой», которой уступил год назад (3-4).

О роли Коннора в клубе

«Макдэвид – это наше все, говорим мы о клубе или болельщиках. Его любят, и он многое отдает взамен. Ему нравится играть здесь. К нему очень хорошо относятся владельцы клуба, персонал, все-все.

Он тоже ценит их всех. И они ценят его, потому что он относится к ним с уважением. Он скромный парень, но каждый день привносит лидерство. Это никак не заменить».

О том, будет ли приоритетом для «Ойлерс» подписание нового контракта с Макдэвидом после 1 июля

«Пока мы это не обсуждали. Сезон для нас закончится в конце июня – там уже впереди и драфт, и открытие рынка свободных агентов.

Но да, приоритет номер 1 – разговор с Коннором и его агентами. Пока мы играем, то не обращаемся к этой ситуации. Потом – да», – сказал Джефф Джексон.