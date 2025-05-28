Рябыкин о ЧМ: «Швейцарцы воспользовались тем, что их запустили на Евротур – вместо России. В финале они были не хуже США. Овертайм 3 на 3 в золотом матче – не совсем серьезно»

Дмитрий Рябыкин высказался о влиянии Евротура на игру сборной Швейцарии.

Команда под руководством Патрика Фишера во второй раз подряд стала вице-чемпионом мира.

– Кто удивил на чемпионате мира?

– Швейцария . Эта сборная воспользовалась тем, что ее запустили на Евротур – вместо сборной России. Швейцарцы обкатываются, получают дополнительный международный опыт, плюс на них работает внутренний клубный чемпионат, тоже очень приличный.

В итоге опять дошли до финала, где были не хуже американцев и уступили им только в овертайме.

Кстати, много вопросов по регламенту чемпионата мира. Как можно было додуматься до того, чтобы в овертайме золотого матча играть «три на три»? Считаю, что титул чемпиона мира должен определяться в полноценном формате – «пять на пять». А «три на три» – это эффектно, но не совсем серьезно, – сказал бывший тренер «Авангарда».