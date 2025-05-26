Швейцария насухо отыграла три полных матча в плей-офф и пропустила в овертайме финала от США

Сборная Швейцарии не пропускала в основное время на протяжении трех полных игр.

Команда Патрика Фишера в финале уступила США – 0:1. Решающую шайбу забросил в овертайме Тейдж Томпсон .

Швейцарцы провели в плей-офф три полных матча без пропущенных голов до того, как им забили в дополнительное время. До американцев они встречались с Данией (7:0) и Австрией (6:0). Во всех этих играх ворота Швейцарии защищал Леонардо Дженони .