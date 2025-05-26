MVP ЧМ-2025 признан вратарь сборной Швейцарии Дженони. Пастрняк – лучший форвард, Веренски – лучший защитник, Кукан, Линдхольм и Олесен попали в сборную турнира
Самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею признан Леонардо Дженони.
Голкипер сборной Швейцарии принял участие в семи матчах, пропустил семь шайб, сохранил ворота сухими в четырех играх и отразил 95,3% бросков. В плей-офф забить ему смогли только США – в овертайме финала.
Дженони также выбран лучшим вратарем турнира. Лучшим защитником признан Зак Веренски (США), лучшим нападающим – Давид Пастрняк (Чехия).
В символическую сборную турнира попали – помимо вышеуказанных хоккеистов – защитник Дин Кукан (Швейцария) и нападающие Элиас Линдхольм (Швеция) и Ник Олесен (Дания).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ИИХФ
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