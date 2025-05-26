1,04 млн зрителей в Швейцарии посмотрели финал ЧМ-2025 против США. Доля – 77,4%

Больше миллиона швейцарцев посмотрели финал ЧМ по хоккею.

Сборная Швейцарии проиграла команде США (0:1 ОТ) в финальном матче ЧМ-2025.

На швейцарском телевидении игру посмотрели около 1,04 миллиона зрителей. Доля рынка составила 77,4%.

Однако это не рекордный показатель, поскольку за финалом ЧМ-2024, в котором Швейцария уступила Чехии (0:2), следили 1,12 млн телезрителей.

Добавим, что 570 тысяч зрителей в Швейцарии посмотрели полуфинальный матч против Дании (6:0).

Как же обидно за Швейцарию. Ее серебро на ЧМ уже не удивляет