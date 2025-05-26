1,04 млн зрителей в Швейцарии посмотрели финал ЧМ-2025 против США. Доля – 77,4%
Больше миллиона швейцарцев посмотрели финал ЧМ по хоккею.
Сборная Швейцарии проиграла команде США (0:1 ОТ) в финальном матче ЧМ-2025.
На швейцарском телевидении игру посмотрели около 1,04 миллиона зрителей. Доля рынка составила 77,4%.
Однако это не рекордный показатель, поскольку за финалом ЧМ-2024, в котором Швейцария уступила Чехии (0:2), следили 1,12 млн телезрителей.
Добавим, что 570 тысяч зрителей в Швейцарии посмотрели полуфинальный матч против Дании (6:0).
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport.ch
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