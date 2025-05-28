Татьяна Тарасова: «Хоккей на Олимпиаде без России – безумие. У них будет недотурнир»
Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».
«Хоккей на Олимпиаде без России – безумие. Должны быть все сильнейшие в этом виде спорта. Это же Олимпийские игры.
Ну и будет у них недотурнир по хоккею», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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