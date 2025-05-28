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Татьяна Тарасова: «Хоккей на Олимпиаде без России – безумие. У них будет недотурнир»

Татьяна Тарасова отреагировала на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

«Хоккей на Олимпиаде без России – безумие. Должны быть все сильнейшие в этом виде спорта. Это же Олимпийские игры.

Ну и будет у них недотурнир по хоккею», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
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