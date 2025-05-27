Роман Ротенберг: «Поздравляю «Торпедо-Горький» с высоким званием чемпионов России! В команде играют ребята, которые помогли сборной выиграть два Кубка Первого канала»

Роман Ротенберг поздравил «Торпедо-Горький» с победой в Кубке Чемпиона России.

Нижегородцы обыграли «Химик» в 6-м матче (5:2) и выиграли серию финала плей-офф Olimpbet ВХЛ со счетом 4-2.

«Поздравляю «Торпедо-Горький » с победой в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги и высоким званием чемпионов России!

В Нижнем Новгороде очень самобытная команда, и «Торпедо-Горький» играет в таком же ярком атакующем стиле.

Не случайно в этой команде играют ребята, которые помогли нашей сборной выиграть два Кубка Первого канала, а также завоевать медали МЧМ », – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг .