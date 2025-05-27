Роман Ротенберг: «Поздравляю «Торпедо-Горький» с высоким званием чемпионов России! В команде играют ребята, которые помогли сборной выиграть два Кубка Первого канала»
Роман Ротенберг поздравил «Торпедо-Горький» с победой в Кубке Чемпиона России.
Нижегородцы обыграли «Химик» в 6-м матче (5:2) и выиграли серию финала плей-офф Olimpbet ВХЛ со счетом 4-2.
«Поздравляю «Торпедо-Горький» с победой в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги и высоким званием чемпионов России!
В Нижнем Новгороде очень самобытная команда, и «Торпедо-Горький» играет в таком же ярком атакующем стиле.
Не случайно в этой команде играют ребята, которые помогли нашей сборной выиграть два Кубка Первого канала, а также завоевать медали МЧМ», – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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