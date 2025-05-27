Яковлев о ЧМ-2025: «Смотреть турнир, на который Россию не приглашают, удовольствием не назовешь. Плюс вылет Канады убавил интереса»
Егор Яковлев высказался о ЧМ по хоккею-2025.
В Швеции ранее завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.
Россия пропустила турнир из-за отстранения.
– Егор, финал хоккейного чемпионата мира в воскресенье смотрели?
– Одним глазом, если можно так сказать. Во-первых, я в Магнитогорске, это совсем другой часовой пояс. Трансляция была уже ночью.
Во-вторых, смотреть чемпионат мира, на который сборную Россию не приглашают, удовольствием не назовешь. Плюс убавило интереса то, что Канада вылетела.
Да и, если честно, есть на данный момент более важные вещи, чем телевизор (весной у игрока родился второй сын – прим. Спортс”), – сказал чемпион мира, олимпийский чемпион, защитник «Металлурга» Егор Яковлев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Аргументы и факты»
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