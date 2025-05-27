Яковлев о ЧМ-2025: «Смотреть турнир, на который Россию не приглашают, удовольствием не назовешь. Плюс вылет Канады убавил интереса»

Егор Яковлев высказался о ЧМ по хоккею-2025.

В Швеции ранее завершился чемпионат мира, в финале которого сборная США обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в овертайме.

Россия пропустила турнир из-за отстранения.

– Егор, финал хоккейного чемпионата мира в воскресенье смотрели?

– Одним глазом, если можно так сказать. Во-первых, я в Магнитогорске, это совсем другой часовой пояс. Трансляция была уже ночью.

Во-вторых, смотреть чемпионат мира, на который сборную Россию не приглашают, удовольствием не назовешь. Плюс убавило интереса то, что Канада вылетела .

Да и, если честно, есть на данный момент более важные вещи, чем телевизор (весной у игрока родился второй сын – прим. Спортс”), – сказал чемпион мира, олимпийский чемпион, защитник «Металлурга » Егор Яковлев .