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Третьяк о России на ОИ-2026: «Нам пока не сказали, что мы никуда не едем. Ориентируемся на данные, которые получаем от ОКР. Ждем, когда к власти придет новый президент МОК»

Владислав Третьяк высказался о ситуации с допуском России на Олимпиаду-2026.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

– Как отреагировали на новости, что сборную России могут не допустить на Олимпиаду-2026?

– Мы ждем, когда к власти придет новый президент МОК. Делаем все, чтобы нас вернули, готовы играть в тот же день, когда это произойдет.

Ориентируемся на те данные, которые получаем от Олимпийского комитета России. И нам пока не сказали, что мы никуда не едем. Я бы не стал верить слухам.

Впереди исполкомы МОК с уже новым президентом, они пройдут в июле и сентябре. Возможно, там что‑то изменится, – заявил глава ФХР Владислав Третьяк.

Напомним, Кирсти Ковентри вступит в должность президента МОК в июне, сменив на этом посту Томаса Баха. 

ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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