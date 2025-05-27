Третьяк о России на ОИ-2026: «Нам пока не сказали, что мы никуда не едем. Ориентируемся на данные, которые получаем от ОКР. Ждем, когда к власти придет новый президент МОК»
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».
– Как отреагировали на новости, что сборную России могут не допустить на Олимпиаду-2026?
– Мы ждем, когда к власти придет новый президент МОК. Делаем все, чтобы нас вернули, готовы играть в тот же день, когда это произойдет.
Ориентируемся на те данные, которые получаем от Олимпийского комитета России. И нам пока не сказали, что мы никуда не едем. Я бы не стал верить слухам.
Впереди исполкомы МОК с уже новым президентом, они пройдут в июле и сентябре. Возможно, там что‑то изменится, – заявил глава ФХР Владислав Третьяк.
Напомним, Кирсти Ковентри вступит в должность президента МОК в июне, сменив на этом посту Томаса Баха.
ОКР об отстранении хоккейной сборной России: «Юристы прорабатывают варианты оспаривания действий, а точнее бездействий МОК. Все права нашего комитета должны быть восстановлены»