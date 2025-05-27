«Локомотив» не планирует предлагать новые контракты Панику и Фроузу. 1 июня форварды выйдут на рынок (Metaratings)

«Локомотив» не намерен продлевать контракты с Паником и Фроузом.

Как сообщает Metaratings, менеджмент клуба не планирует предлагать новые контракты нападающим Рихарду Панику и Байрону Фроузу . 1 июня игроки выйдут на рынок неограниченно свободных агентов.

В сезоне-2024/25 на счету Фроуза 33 (17+16) очка в 61 матче регулярного чемпионата. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 19 игр и отметился 8 (4+4) баллами.

Отметим, что ранее появлялась информация о том, что «Локомотив » намерен продлить контракт с Фроузом.

В активе Паника 29 матчей и 12 (6+6) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 15 игр и 4 (1+3) балла.