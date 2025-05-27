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  • «Локомотив» намерен продлить контракт с Фроузом. У 34-летнего форварда 41 очко за 80 матчей в сезоне с учетом плей-офф (Артур Хайруллин)
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«Локомотив» намерен продлить контракт с Фроузом. У 34-летнего форварда 41 очко за 80 матчей в сезоне с учетом плей-офф (Артур Хайруллин)

«Локомотив» хочет продлить контракт с Байроном Фроузом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

34-летний нападающий провел первый для себя сезон в КХЛ. Он набрал 41 (21+20) очко в 80 матчах с учетом плей-офф при полезности «плюс 13».

Действующее соглашение Фроуза с «Локомотивом» заканчивается 31 мая 2025 года.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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