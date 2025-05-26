Дмитрий Губерниев: «У нас уже целое поколение хоккеистов не играло на международном уровне – это должно вызывать большую тревогу. Отстранение сил не добавляет»
Дмитрий Губерниев высказался о конкурентоспособности сборной России по хоккею.
Российская команда из-за отстранения пропустила четвертый чемпионат мира подряд.
– США победили на чемпионате мира впервые за 65 лет, Канада вылетела от Дании, то есть конкуренция увеличивается. Сборной России будет сложнее соперничать с остальными после возвращения?
– Главный тренер «Локомотива» Никитин говорил, что мы конкурентноспособны – это правда.
Но узнать, насколько конкурентноспособны, мы сможем только тогда, когда вернемся.
У нас уже целое поколение хоккеистов совсем не играло на международном уровне, это должно вызывать большую тревогу.
В хоккее отстранение нам сил не добавляет, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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