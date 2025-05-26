Дмитрий Губерниев: «У нас уже целое поколение хоккеистов не играло на международном уровне – это должно вызывать большую тревогу. Отстранение сил не добавляет»

Дмитрий Губерниев высказался о конкурентоспособности сборной России по хоккею.

Российская команда из-за отстранения пропустила четвертый чемпионат мира подряд.

– США победили на чемпионате мира впервые за 65 лет, Канада вылетела от Дании, то есть конкуренция увеличивается. Сборной России будет сложнее соперничать с остальными после возвращения?

– Главный тренер «Локомотива» Никитин говорил, что мы конкурентноспособны – это правда.

Но узнать, насколько конкурентноспособны, мы сможем только тогда, когда вернемся.

У нас уже целое поколение хоккеистов совсем не играло на международном уровне, это должно вызывать большую тревогу.

В хоккее отстранение нам сил не добавляет, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.