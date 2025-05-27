Зюзин о КХЛ: «Плей-офф подтвердил огромную роль защитников в современном хоккее. Где новые Никишины? Это наша главная проблема»

Андрей Зюзин высказался о проблеме с защитниками в российском хоккее.

– Вам понравился сезон КХЛ?

– Все мы, болея за КХЛ, думаем о тех временах, когда наш хоккей вернется на международную арену.

По возможности старался смотреть плей-офф КХЛ, финальные матчи. Ничего не скажешь, там была бойня – много столкновений, борьбы, травм, но заброшенных шайб было заметно меньше. Для нашего хоккея это непривычно.

Также розыгрыш Кубка Гагарина подтвердил огромную роль защитников в современном хоккее, которые помимо своих прямых обязанностей и начинают атаки, и их завершают. У финалистов это в основном делали Гернат и Кэмпфер, плюс выстрелил 34-летний Сергеев .

Очень большой вопрос – где молодые российские защитники такого уровня, где новые Никишины ? У нас есть немало сильных вратарей, еще больше – форвардов, особенно крайних. А вот защитники – наша главная проблема.

Видел некоторые матчи чемпионата мира в Дании и Швеции. У финалистов, сборных Швейцарии и США, игру определяли именно защитники. Смотрел за их доминирующей игрой и понимал, что у того же Макара в НХЛ имеются серьезные последователи.

На этом фоне есть переживания за КХЛ и в частности за сборную Казахстана, которая вылетела из элиты чемпионата мира прежде всего из-за проблем в связующей, оборонительной линии. А Латвия в наше время громила Австрию, теперь же все наоборот, у латвийской сборной нет новых Озолиньшей и получите – 1:6, которым никто не удивился, – сказал генеральный менеджер клуба НМХЛ «Гранит».