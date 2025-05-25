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Ротенберг об академии СКА: «Будут новые тренеры – самые сильные в России. Есть серьезные игроки, они помогут нам завоевать Кубок Харламова, Кубок Гагарина, а также сборной»

Роман Ротенберг заявил, что в академии СКА будут новые тренеры.

«Задача – чтобы наши ребята с раннего возраста могли обыгрывать такие команды как «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Мы стремимся к тому, чтобы наша академия СКА так и развивалась.

Благодаря тому, что наша команда играет в группе «А» чемпионата Москвы, а еще в Санкт‑Петербурге, у нас академия работает на две столицы. Тем самым мы можем привлечь лучших тренеров. Сейчас к нам идут сильнейшие детские тренеры.

Есть хорошие новости – по многим возрастам у нас будут новые тренеры. Это самые сильные специалисты в России. Они будут развивать наших ребят еще лучше. Соответственно, мы получим еще больше игроков в наши команды МХЛ.

Наша задача – дальше их развивать. Будем рассылать каждому программу на лето, станем за ними следить. Пригласили в лагерь развития перед началом сезона.

Есть серьезные, очень сильные ребята, которые обязательно помогут нам завоевать и Кубок Харламова, и Кубок Гагарина. И они помогут сборной России», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг поздравил «Зенит» со 100-летием: «В СКА равняются на «Зенит» – все успехи в хоккее достигнуты на примере футбольных коллег. Спасибо болельщикам, «Газпрому» и Миллеру»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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