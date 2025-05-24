Ротенберг после поражения «СКА-1946» в финале Кубка Харламова: «Три финала за 4 года – не случайность. Есть два критерия: результат и развитие. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное»

Роман Ротенберг высказался о поражении «СКА-1946» в финале Кубка Харламова.

Петербургский клуб проиграл МХК «Спартак» в 7-м матче финальной серии Olimpbet МХЛ со счетом 6:2 (3-4 в серии).

«Гордимся нашей молодежной командой, которая в третий раз за четыре сезона вышла в финал Кубка Харламова, а в решающей серии сражалась до самого конца, отыгравшись с 0-3 в серии – впервые в истории МХЛ. Огромное уважение всем парням за такую яркую борьбу!

Три финала за четыре года – это не случайность, а закономерность. Как мы всегда говорим, есть два критерия: результат и развитие. Многие ребята начинали сезон в «СКА-ЮНИОР », большинство – выпускники академии СКА. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное.

Очень важно создавать конкуренцию на всех уровнях: стремимся, чтобы наши ребята из академии успешно играли и в чемпионатах Москвы, и Петербурга. Гордимся тем, что можем привлекать в академию лучших детских тренеров, это очень серьезная работа.

Поздравили ребят с этим результатом и будем дальше их развивать, многие из них выросли по ходу этой серии и будут расти дальше. Каждому разошлем программу на лето, затем будет лагерь развития.

Многие из тех, кто бился в этом финале, уже дебютировали в ВХЛ и КХЛ, а в следующем сезоне их ждет еще больше возможностей – есть очень сильные ребята, у которых большое будущее.

Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали ребят по ходу сезона и во всех раундах плей-офф, а в финале трижды побили рекорд посещаемости МХЛ. Недаром эта серия стала самой посещаемой в истории и собрала 57 537 зрителей на трибунах.

Вы не только гнали команду вперед, заряжали ее на победы, но и помогли хоккеистам испытать непередаваемые эмоции, которые игроки запомнят на всю жизнь!» – написал главный тренер СКА.

«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен

Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф