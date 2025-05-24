  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг после поражения «СКА-1946» в финале Кубка Харламова: «Три финала за 4 года – не случайность. Есть два критерия: результат и развитие. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное»
64

Ротенберг после поражения «СКА-1946» в финале Кубка Харламова: «Три финала за 4 года – не случайность. Есть два критерия: результат и развитие. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное»

Роман Ротенберг высказался о поражении «СКА-1946» в финале Кубка Харламова.

Петербургский клуб проиграл МХК «Спартак» в 7-м матче финальной серии Olimpbet МХЛ со счетом 6:2 (3-4 в серии). 

«Гордимся нашей молодежной командой, которая в третий раз за четыре сезона вышла в финал Кубка Харламова, а в решающей серии сражалась до самого конца, отыгравшись с 0-3 в серии – впервые в истории МХЛ. Огромное уважение всем парням за такую яркую борьбу!

Три финала за четыре года – это не случайность, а закономерность. Как мы всегда говорим, есть два критерия: результат и развитие. Многие ребята начинали сезон в «СКА-ЮНИОР», большинство – выпускники академии СКА. Подготовить ребят к КХЛ – самое важное.

Очень важно создавать конкуренцию на всех уровнях: стремимся, чтобы наши ребята из академии успешно играли и в чемпионатах Москвы, и Петербурга. Гордимся тем, что можем привлекать в академию лучших детских тренеров, это очень серьезная работа.

Поздравили ребят с этим результатом и будем дальше их развивать, многие из них выросли по ходу этой серии и будут расти дальше. Каждому разошлем программу на лето, затем будет лагерь развития.

Многие из тех, кто бился в этом финале, уже дебютировали в ВХЛ и КХЛ, а в следующем сезоне их ждет еще больше возможностей – есть очень сильные ребята, у которых большое будущее.

Отдельная благодарность болельщикам, которые поддерживали ребят по ходу сезона и во всех раундах плей-офф, а в финале трижды побили рекорд посещаемости МХЛ. Недаром эта серия стала самой посещаемой в истории и собрала 57 537 зрителей на трибунах.

Вы не только гнали команду вперед, заряжали ее на победы, но и помогли хоккеистам испытать непередаваемые эмоции, которые игроки запомнят на всю жизнь!» – написал главный тренер СКА. 

«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен

Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА-1946
logoМХК Спартак
logoСКА
logoСКА-ЮНИОР
logoКХЛ
logoВХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМХЛ
Кубок Харламова
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен
54вчера, 15:03
Серия МХК «Спартак» и «СКА-1946» стала самой посещаемой в истории МХЛ. Игры посетили 57 537 зрителей
6вчера, 14:35
Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф
80вчера, 13:19
Главные новости
Кубок Стэнли. «Эдмонтон» примет «Даллас» в 3-й игре финала Запада
257 минут назад
Журналист Хайруллин о премиях в «Локо» за победу в Кубке Гагарина: «Мелькала цифра в миллиард рублей – это не так. По 25 млн – адекватно, не то что миллион долларов в ЦСКА 2 и 3 года назад»
827 минут назад
Ротенберг о «СКА-1946»: «Рассчитываем на Титова, он развивает наших ребят. У нашей команды два кубка за четыре года, серебро и бронза – молодцы»
245 минут назад
Швейцария – США. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2025 начнется в 21:20
5сегодня, 16:05
Швеция взяла медали на ЧМ в 49-й раз. Чаще в тройку попадала только Канада
8сегодня, 15:53
Швеция взяла бронзу на ЧМ во 2-й раз подряд и в 19-й в истории
1сегодня, 15:48
ЧМ-2025. Швеция выиграла у Дании матч за бронзу, США и Швейцария встретятся в финале
107сегодня, 15:43
Заврагин играл с травмой в 7-м матче финала Кубка Харламова. Вратарь «СКА-1946» провел два периода и отразил 85,7% бросков («Матч ТВ»)
16сегодня, 15:24
Фетисов о словах Тардифа про недопуск России на ОИ-2026: «Говорю как простой мужик, каждый из которых возмущен – хочется понять нашу позицию по отношению к этому беспределу»
11сегодня, 14:58
СКА поздравил «Зенит» со 100-летием: «Самая титулованная команда России – имя клуба золотом вписано в спортивную летопись. Пусть следующие 100 лет будут еще ярче и успешнее»
37сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров оценил сезон системы «Спартака»: «Очень положительно! Молодежка выиграла кубок, немного не хватило взрослой команде, чтобы выйти в полуфинал, «Химик» удачно играет. Хочу похвалить клуб»
18 минут назад
Кубок Чемпиона России. «Торпедо-Горький» выиграло на выезде у «Химика» (4:0) и повело 3-2 в финальной серии
934 минуты назад
Сергей Лукьянцев: «Я сыграл 103 матча в трех лигах, поучаствовал в двух Матчах звезд – незабываемый год. Если бы понадобилось для победы «Спартака» сыграть 150 игр, я бы это сделал!»
156 минут назад
Шестеркин поздравил «Спартак» с победой в Кубке Харламова: «Молодцы, что довели дело до конца. Хотел бы выделить вратаря Кузьменко – красавец, великолепный плей-офф»
1сегодня, 15:34
Аланов получит около 40 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:22
Маршанд о шансах на 4-0 с «Каролиной»: «Флорида» готова к семи матчам и не думает об этом. Нельзя забегать вперед – это очень опасно»
5сегодня, 11:04
Кэмпфер о завершении карьеры: «Ментально еще могу играть, но физически я уже не тот. Благодарен «Трактору» и хочу быть честен перед клубом»
3сегодня, 10:45
Бринд′Амор о 2:6 с «Флоридой»: «Каролина» была лучше, но стала сама отдавать шайбу сопернику. Это было деморализующе – никогда нельзя так делать»
8сегодня, 09:01
«Динамо» расстанется с Михайловым. Форвард провел сезон в ВХЛ после двух лет в основе
сегодня, 08:43
Маршанд забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Овечкина, Кросби и Малкина
1сегодня, 07:30