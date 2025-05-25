Владимир Плющев: «Радулов – настоящий авторитет, прошел НХЛ, КХЛ, брал Кубок Гагарина. Он харизматичный лидер, к которому прислушиваются. Он внес солидный вклад в успех «Локо»
Владимир Плющев считает Александра Радулова важной частью успеха «Локомотива».
– Как оцените вклад Радулова в успех «Локомотива» в этом сезоне?
– Тут его партнеры уже все сами сказали. Он внес серьезную лепту в успехи команды. Это настоящий авторитет и человек, который прошел НХЛ, КХЛ, брал Кубок Гагарина. Поэтому молодым ребятам с меньшим опытом есть чему поучиться у Радулова.
Он харизматичный лидер команды, к которому прислушиваются и которого, как видим, услышали и поняли. Он внес солидный вклад в успех ярославцев в этом сезоне, – сказал бывший главный тренер сборной России.
200 млн рублей в год – предложение СКА для Радулова. Существенная часть – в бонусах («Бизнес Online»)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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