Владимир Плющев: «Радулов – настоящий авторитет, прошел НХЛ, КХЛ, брал Кубок Гагарина. Он харизматичный лидер, к которому прислушиваются. Он внес солидный вклад в успех «Локо»

Владимир Плющев считает Александра Радулова важной частью успеха «Локомотива».

– Как оцените вклад Радулова в успех «Локомотива» в этом сезоне?

– Тут его партнеры уже все сами сказали. Он внес серьезную лепту в успехи команды. Это настоящий авторитет и человек, который прошел НХЛ, КХЛ , брал Кубок Гагарина. Поэтому молодым ребятам с меньшим опытом есть чему поучиться у Радулова.

Он харизматичный лидер команды, к которому прислушиваются и которого, как видим, услышали и поняли. Он внес солидный вклад в успех ярославцев в этом сезоне, – сказал бывший главный тренер сборной России.

200 млн рублей в год – предложение СКА для Радулова. Существенная часть – в бонусах («Бизнес Online»)