«Ротенберг молчать не будет, да и Радулов – два характера. Они оба должны быть готовы». Рыбин об Александре в СКА
Ранее появилась информация, что нападающий «Локомотива» перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.
– Ходят слухи, что Радулов может перейти в СКА. Нужен ли форвард петербургской команде?
– Слухи комментировать – дело неблагодарное. Только в финале Кубка Гагарина прозвучала сирена, трофей над головой подняли, а уже про СКА что-то пишут.
Это журналисты себе больше очки зарабатывают, чем информация соответствует действительности. Даже если бы это было бы так.
– СКА покинул Евгений Кузнецов. Может клубу нужен игрок с опытом в разных лигах?
– Дядька? Там уже есть опытные ребята: Плотников и Григоренко. Но если говорить с позиции ухода Кузнецова, то, понятно, что Радулов очень нужная фигура, особенно учитывая его вклад в игру.
Но в СКА есть Роман Борисович Ротенберг. Это его вотчина при принятии решения – кто ему нужен и с кем он хочет двигаться дальше. Тем более из СКА такое количество хороших игроков уехало.
– Радулов мог бы найти общий язык с Ротенбергом?
– Здесь два характера. Ротенберг тоже молчать не будет, да и Александр Радулов.
Если игрока подписывают, то в клубе должно быть понимание, какое будет взаимоотношение между тренером и игроком. Они оба должны быть к этому готовы, – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.