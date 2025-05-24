Вячеслав Фетисов: «Радулов сильно помог «Локомотиву» завоевать Кубок Гагарина. Саша сыграл большую роль в победе»
Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре форварда Александра Радулова.
Нападающий «Локомотива» был признан MVP Кубка Гагарина. Ярославский клуб выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).
«Саша сыграл большую роль в этой победе. Я точно знаю, что ветеран такого уровня может помочь команде. И это оказался тот самый случай.
Радулов сильно помог клубу впервые завоевать Кубок Гагарина. Я поздравляю его с очередным успехом!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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