Вячеслав Фетисов: «Радулов сильно помог «Локомотиву» завоевать Кубок Гагарина. Саша сыграл большую роль в победе»

Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре форварда Александра Радулова.

Нападающий «Локомотива » был признан MVP Кубка Гагарина. Ярославский клуб выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).

«Саша сыграл большую роль в этой победе. Я точно знаю, что ветеран такого уровня может помочь команде. И это оказался тот самый случай.

Радулов сильно помог клубу впервые завоевать Кубок Гагарина . Я поздравляю его с очередным успехом!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Радулов – MVP плей-офф! Заткнул всех, кто его списывал