Кожевников о Радулове: «Саня играл в НХЛ, а потом пришел поднимать российский хоккей. Он заряжает ребят, работает как атомная электростанция»

Александр Кожевников поделился мнением об игре форварда Александра Радулова.

Нападающий «Локомотива» был признан MVP Кубка Гагарина. Ярославский клуб выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).

«Саня Радулов – красавец, его игра – это просто что-то. Но он и был великим хоккеистом, остается им и доказывает это все время.

Его игра – это энергия для команды, для любой, где бы он ни играл. Радулов заряжает всех ребят и полностью отдается игре. Он работает как атомная электростанция.

Саня играл в НХЛ, где собраны сильнейшие хоккеисты мира, причем достаточно уверенно. А потом пришел поднимать российский хоккей», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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