200 млн рублей в год – предложение СКА для Радулова. Существенная часть – в бонусах («Бизнес Online»)

Александр Радулов может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.

Ранее появилась информация , что нападающий «Локомотива » перейдет в СКА и уже достиг предварительной договоренности с петербургским клубом.

По информации «Бизнес Online», СКА предлагает хоккеисту контракт с зарплатой в 200 миллионов рублей. Существенная часть будет выплачена в виде бонусов.

Этот договор может сделать форварда самым дорогим хоккеистом лиги. На данный момент им является Владимир Ткачев из «Авангарда» с окладом 120 миллионов рублей за сезон.

В прошедшем сезоне Александр Радулов стал обладателем Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом» и был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина.

В 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ хоккеист набрал 34 (18+16) очка при полезности «плюс 13». В 21 игре плей-офф Кубка Гагарина на его счету 16 (7+9) баллов при полезности «плюс 8».