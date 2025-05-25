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Ротенберг выложил таблицу с трофеями команд из системы СКА после его назначения вице-президентом клуба: «Работаем дальше, все только начинается»

Роман Ротенберг похвастался результатами работы в СКА.

«2011–2025. Система СКА работает.

Работаем дальше, все только начинается. Спасибо огромное болельщикам», – написал Ротенберг и выложил табличку с достижениями команд из структуры СКА и других клубов за то время, что он работает вице-президентом петербуржцев.

Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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