Ротенберг о «СКА-1946»: «Рассчитываем на Титова, он развивает наших ребят. У нашей команды два кубка за четыре года, серебро и бронза – молодцы»

Роман Ротенберг рассчитывает, что Герман Титов продолжит тренировать «СКА-1946».

«Обе команды показали сумасшедший хоккей, «Спартак» поздравляю с победой, а нашу команду – с серебром. Два кубка за четыре года, серебро и бронза – ребята молодцы, они развиваются.

Мы всегда рассчитываем на Германа Титова , обсудим вопрос по его будущему, он развивает наших ребят. Мы рассчитываем на него и на весь тренерский штаб», – сказал заместитель председателя совета директоров СКА.

«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен