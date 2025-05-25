Ротенберг о «СКА-1946»: «Рассчитываем на Титова, он развивает наших ребят. У нашей команды два кубка за четыре года, серебро и бронза – молодцы»
Роман Ротенберг рассчитывает, что Герман Титов продолжит тренировать «СКА-1946».
«Обе команды показали сумасшедший хоккей, «Спартак» поздравляю с победой, а нашу команду – с серебром. Два кубка за четыре года, серебро и бронза – ребята молодцы, они развиваются.
Мы всегда рассчитываем на Германа Титова, обсудим вопрос по его будущему, он развивает наших ребят. Мы рассчитываем на него и на весь тренерский штаб», – сказал заместитель председателя совета директоров СКА.
«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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