Роман Ротенберг похвалил тренеров МХК «Спартак» после финала МХЛ.

Красно-белые победили «СКА-1946 » в седьмом матче решающей серии Кубка Харламова (6:2, 4-3) и стали обладателями трофея.

«Объективно мы могли выиграть седьмой матч. Но надо отдать должное сопернику. Спартаковцы очень здорово играют в обороне.

Мы все знаем тренера Александра Баркова , который еще выступал в спартаковской тройке Барков – Прохоров – Ткачук. Кажется, так. Отличное было звено.

И сына его знаем – Александр Барков‑младший выступает во «Флориде » и за сборную Финляндии.

Очень хорошие специалисты работают в «Спартаке». Мы видим, как в целом развивается их клуб. И мы обязательно создадим им конкуренцию на всех уровнях», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг об академии СКА: «Будут новые тренеры – самые сильные в России. Есть серьезные игроки, они помогут нам завоевать Кубок Харламова, Кубок Гагарина, а также сборной»