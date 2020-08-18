Ротенберг о поражении «СКА-1946» в финале МХЛ: «В «Спартаке» очень хорошие специалисты. Знаем тренера Баркова – его сын выступает во «Флориде» и за сборную Финляндии»
Красно-белые победили «СКА-1946» в седьмом матче решающей серии Кубка Харламова (6:2, 4-3) и стали обладателями трофея.
«Объективно мы могли выиграть седьмой матч. Но надо отдать должное сопернику. Спартаковцы очень здорово играют в обороне.
Мы все знаем тренера Александра Баркова, который еще выступал в спартаковской тройке Барков – Прохоров – Ткачук. Кажется, так. Отличное было звено.
И сына его знаем – Александр Барков‑младший выступает во «Флориде» и за сборную Финляндии.
Очень хорошие специалисты работают в «Спартаке». Мы видим, как в целом развивается их клуб. И мы обязательно создадим им конкуренцию на всех уровнях», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг об академии СКА: «Будут новые тренеры – самые сильные в России. Есть серьезные игроки, они помогут нам завоевать Кубок Харламова, Кубок Гагарина, а также сборной»