Бринд′Амор о 2:6 с «Флоридой»: «Каролина» была лучше, но стала сама отдавать шайбу сопернику. Это было деморализующе – никогда нельзя так делать»

Род Бринд′Амор назвал «деморализующим» поражение «Каролины» от «Флориды».

Третий матч финальной серии Восточной конференции завершился поражением «Харрикейнс» (2:6, 0-3). После двух периодов счет был 1:1.

«Мы были в игре, действовали лучше, а потом стали сами отдавать шайбу сопернику. Никогда нельзя так делать. Даже в предсезонной игре это дорого вам обойдется.

Вы теряете шайбу, и соперник уходит в атаку с численным преимуществом. Мы это знаем.

Это было очень деморализующе. Мы знаем, что разница [между командами была] невелика», – сказал главный тренер «Каролины » Род Бринд′Амор .

Бринд’Амор подверг критике лидеров «Каролины» после 2:6 от «Флориды»: «Нам нужен больший вклад от некоторых парней. Стаал и Мартинук не должны всегда быть нашими лучшими игроками»

«Каролина» проиграла все 15 матчей в финалах Востока начиная с 2009 года. «Флориде» – 7 раз подряд