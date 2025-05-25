Бринд’Амор подверг критике лидеров «Каролины» после 2:6 от «Флориды»: «Нам нужен больший вклад от некоторых парней. Стаал и Мартинук не должны всегда быть нашими лучшими игроками»

Род Бринд’Амор подверг критике лидеров «Каролины» после 2:6 от «Флориды».

«Харрикейнс» проиграли «Пантерс» в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (2:6, 0-3).

«Четыре новичка в составе (защитники Александр Никишин и Скотт Морроу, нападающие Джексон Блэйк и Логан Станковен – Спортс) не могут быть лучшими игроками команды. Так не бывает. У нас было несколько парней, которые не играли так, как нужно в такой момент сезона. Мне так кажется.

Стаал и Мартинук не должны всегда быть нашими лучшими игроками. А пока это происходит каждый вечер. Нам нужен больший вклад от некоторых парней», – сказал главный тренер «Каролины».

Отметим, что лучший бомбардир «Харрикейнс» в регулярном чемпионате Себастьян Ахо завершил игру с результативной передачей и полезностью «минус 3».

Свечников получил 14 минут штрафа за стычку с Беннеттом в 3-м матче серии с «Флоридой». У Андрея 0 бросков в створ, 4 хита и 3 потери за 15:48

У Орлова и Никишина по «минус 4» в 3-м матче серии с «Флоридой» – худшая полезность в «Каролине». Александр провел 2-ю игру в текущем плей-офф