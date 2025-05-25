«Каролина» проиграла все 15 матчей в финалах Востока начиная с 2009 года. «Флориде» – 7 раз подряд

«Каролина» проиграла 15 матчей подряд в финалах Востока начиная с 2009 года.

«Харрикейнс» проиграли «Флориде» (2:6) в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (0-3).

Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало 15-м подряд. В прошлый раз клуб выигрывал матч в финале Востока в 2006 году – в 7-м матче серии с «Баффало» (4:2, 4-3).

Затем последовали 12 поражений подряд в рамках трех финалов конференции. В 2009 году команда уступила на этой стадии «Питтсбургу» (0-4), в 2019-м – «Бостону» (0-4), в 2023-м – «Флориде» (0-4).

При главном тренере Роде Бринд’Аморе у «Каролины» 11 поражений в 11 матчах в рамках финалов Востока (из них 7 подряд – от «Пантерс»).

В серии 2009 года он был капитаном «Харрикейнс», а тренировал команду Пол Морис, сейчас возглавляющий «Флориду».