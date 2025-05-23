Титов о помощи от Ротенберга: «Он присоединился к «СКА-1946», обсуждаем детали, с трибун и скамейки разное видение. Есть подсказки сверху – в перерывах»

Герман Титов рассказал о помощи «СКА-1946» от Романа Ротенберга.

Петербургский клуб обыграл МХК «Спартак » (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии – 3-3. Главный тренер СКА Роман Ротенберг посещает игры серии, он находится на трибунах рядом со скамейкой «СКА-1946».

– Общаетесь с Романом Ротенбергом по ходу серии со «Спартаком»?

– Да, общаемся, были на связи и в течение сезона. Сейчас он присоединился к нам, и мы обсуждаем детали, потому что со скамейки и с трибун очень разное видение хоккея. Есть подсказки сверху.

– В том числе во время игры?

– Нет, в перерывах только, – сказал главный тренер «СКА-1946 » Герман Титов .

«СКА-1946» – 1-я команда в истории МХЛ, отыгравшаяся с 0-3 в серии плей-фф. У петербуржцев 3 победы подряд против МХК «Спартак»