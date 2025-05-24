Лукьянцев о том, что сыграл 103 матча за сезон: «Забыл про это, когда выходил на 7-ю игру финала Кубка Харламова. Круто, когда поднимаешь трофей над головой. Теперь будем отдыхать!»

Сергей Лукьянцев рассказал, как ему удалось выдержать 103 матча за один сезон.

Сегодня 20-летний нападающий принял участие в 7-й игре финала Olimpbet МХЛ. МХК «Спартак» победил «СКА-1946 » со счетом 6:2 и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории.

Эта игра стала для Лукьянцева 103-й по счету в этом сезоне .

– Вы знаете, что вам сегодня нельзя употреблять алкоголь? Потому что завтра вы должны ехать в Воскресенск, чтобы играть за «Химик» в финале ВХЛ.

– А мне руководство уже сказало отдыхать и готовиться к новому сезону. То есть в «Химик» я не поеду. Но надеюсь, что парни в ВХЛ ощутят такие же эмоции, как и мы. Круто! Им осталось выиграть два матча.

Посмотрим, буду болеть за них. Но самое главное сейчас – отдохнуть и подготовиться к новому году. Этот сезон для меня в самом деле был сложным.

– Как вы его выдержали по физике, проведя 103 матча в КХЛ, ВХЛ и МХЛ? Это же рекорд для нашей страны. Вы похожи на кенийского марафонца, который перебежал пустыню.

– Знаете, я выходил на последнюю игру сезона – седьмой матч финала. И настрой был таким, что я уже забыл про эти 103 матча. Есть одна игра – самая важная для меня, для команды, для всех болельщиков. И это круто, когда ты поднимаешь кубок над головой. Теперь будем отдыхать!

– Что вам говорили легенды клуба? Что сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов?

– После победы еще с ними не виделся. Но когда мы проиграли четвертый матч в Санкт‑Петербурге, нам сказали банальные слова: «Это же твой последний финал МХЛ в карьере. Кайфуй и наслаждайся!»

Ребята из первой команды нас сегодня поддержали, прислали короткие видео. Тоже сказали – кайфуйте! Мы сегодня вышли и сделали то, что должны, – сказал 20-летний форварда системы «Спартака ».