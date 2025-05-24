Серия МХК «Спартак» и «СКА-1946» стала самой посещаемой в истории МХЛ. Игры посетили 57 537 зрителей

Серия между «Спартаком» и «СКА-1946» стала самой посещаемой в истории МХЛ.

Сегодня клуб из Москвы победил «СКА-1946 » в 7-м матче финальной серии Olimpbet МХЛ со счетом 6:2 и выиграл Кубок Харламова во 2-й раз в истории.

Игра прошла на арене «Сокольники» (вместимость 1538 зрителей). Сообщалось , что перенос матча из «Мегаспорта» произошел из-за рэп-концерта, запланированного на воскресенье.

Суммарная посещаемость финальной серии стала лучшей в истории МХЛ. На 7 матчах побывало 57 537 зрителей. В сезоне-2012/13 7-матчевую серию «Омские Ястребы » – МХК «Спартак » посетило 49 575 болельщиков.

Средняя посещаемость финальной серии также стала лучшей в истории лиги. В среднем на матчах присутствовало 8 219 болельщиков. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2012/13: 7 082 зрителя в среднем.