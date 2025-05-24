Гашек о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Если бы им разрешили участвовать, это означало бы, что Олимпиада стала рекламой действий РФ»

Доминик Гашек высказался о возможном недопуске России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация , что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. ИИХФ выступила с опровержением, сообщив , что решение еще не было принято.

«Решение пока не принято. Однако мы знаем, что... Если бы россиянам разрешили участвовать в Олимпиаде, это означало бы, что Олимпиада стала бы огромной рекламой действий России (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘)», – написал бывший чешский голкипер клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек в соцсети.