ИИХФ опровергла информацию о недопуске России на ОИ-2026: «Решение еще не было принято»
В ИИХФ сообщили, что решение по поводу участия России в Олимпиаде еще не принято.
Ранее появилась информация, что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Решение еще не было принято», – сообщили в Международной федерации хоккея.
ФХР о допуске России на ОИ-2026: «Окончательное решение будет принято позднее. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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