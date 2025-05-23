ИИХФ опровергла информацию о недопуске России на ОИ-2026: «Решение еще не было принято»

В ИИХФ сообщили, что решение по поводу участия России в Олимпиаде еще не принято.

Ранее появилась информация , что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Решение еще не было принято», – сообщили в Международной федерации хоккея.

ФХР о допуске России на ОИ-2026: «Окончательное решение будет принято позднее. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации»