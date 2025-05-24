Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф

Депутат Свищев: «Гашеку нужно отключить интернет – будет меньше переживать. Если считает себя честным, пусть обратно перечислит заработанные в России деньги»
Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание Доминика Гашека.
Бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал правительство Чехии из-за чешских хоккеистов в КХЛ: «Долг законодателей Чехии – защитить общество от опасного поведения, которым является работа в России. Тогда наши жизни будут в большей безопасности».
А так, без интернета он и переживать насчет происходящего в мире меньше будет.
Что касается его выступления у нас, то, если он сам себя считает честным человеком, то пусть перечислит обратно все деньги, которые он в России заработал», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости