Команды системы СКА завершили сезон без трофеев. СКА Ротенберга уступил «Динамо», «СКА-Нева» – «Химику», «СКА-1946» – «Спартаку», «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф

Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание Доминика Гашека.

Бывший вратарь Доминик Гашек раскритиковал правительство Чехии из-за чешских хоккеистов в КХЛ : «Долг законодателей Чехии – защитить общество от опасного поведения, которым является работа в России. Тогда наши жизни будут в большей безопасности».

А так, без интернета он и переживать насчет происходящего в мире меньше будет.

Что касается его выступления у нас, то, если он сам себя считает честным человеком, то пусть перечислит обратно все деньги, которые он в России заработал», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев .