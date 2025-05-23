Павел Колобков: «Гашек был великим спортсменом, а теперь это старый фрик. Чем больше таких сумасшедших, как он, тем абсурднее звучат антироссийские заявления»

Павел Колобков отреагировал на слова Доминика Гашека про чешских игроков в КХЛ.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии раскритиковал правительство своей страны из-за чешских хоккеистов в КХЛ . Он предложил законодателям запретить гражданам Чехии работать в России.

«Гашек был великим спортсменом, а теперь это старый фрик. Его считают фриком даже те, кто отчасти разделяет его взгляды.

Я не слышал, что Чехия объявила Россию вражеской страной. Разве это так? Нет. Но в голове у Гашека этот домысел является истиной.

Очень интересно, как можно законодательно реализовать запрет на работу в другой стране. Чем больше таких сумасшедших, как Гашек, тем абсурднее звучат антироссийские заявления. Гашеку можно только пожелать и дальше говорить глупости на потеху публике», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.