Депутат Свищев о Гашеке: «Долг законодателей Чехии – изолировать таких умалишенных, как он. У него прогрессирует деменция. Шайба прилично попадала по башке, видимо»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Доминика Гашека про чешских игроков в КХЛ.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии и «Спартака » раскритиковал правительство своей страны из-за чешских хоккеистов в КХЛ. Он предложил законодателям запретить гражданам Чехии работать в России.

«Долг законодателей Чехии – изолировать таких умалишенных, как Гашек , и не допускать их до социальных сетей. Гашек в прошлом был известным хоккеистом сборной Чехии, играл в России, а теперь он озлоблен на весь мир.

У него начались возрастные отклонения, прогрессирует деменция. Видимо, шайба прилично попадала ему по башке.

Вместо того, чтобы радоваться, что его соотечественники заключают контракты с клубами одной из сильнейших лиг мира КХЛ, Гашека душит жаба. Спортсмены должны иметь право подписывать контракт с тем клубом, в который они хотят вне зависимости от страны. КХЛ и НХЛ – это лиги прежде всего про спорт, про бизнес, но не про политику», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.