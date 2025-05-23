Фетисов о возможном недопуске России на ОИ-2026: «А на что вы надеялись? Мы должны вернуться с флагом и гимном, другого не нужно предлагать. Все условия – издевательство»
Ранее появилась информация, что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.
«А на что вы надеялись? Спросите у тех, кто нас отстранил. Я до последнего надеялся, что нас допустят, но знал, что это практически невозможно. Федерации все скидывают на Олимпийский комитет, а нас используют во всей этой позорной игре.
Хочу напомнить свою позицию – мы должны вернуться в мировой спорт с флагом и гимном. Другого не нужно предлагать.
Все эти условия – издевательство и отсутствие уважения к нашему спорту и его традициям. Мы получили очередное подтверждение всей это вакханалии», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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