Фетисов о возможном недопуске России на ОИ-2026: «А на что вы надеялись? Мы должны вернуться с флагом и гимном, другого не нужно предлагать. Все условия – издевательство»

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допуском России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация , что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

«А на что вы надеялись? Спросите у тех, кто нас отстранил. Я до последнего надеялся, что нас допустят, но знал, что это практически невозможно. Федерации все скидывают на Олимпийский комитет, а нас используют во всей этой позорной игре.

Хочу напомнить свою позицию – мы должны вернуться в мировой спорт с флагом и гимном. Другого не нужно предлагать.

Все эти условия – издевательство и отсутствие уважения к нашему спорту и его традициям. Мы получили очередное подтверждение всей это вакханалии», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

ФХР о допуске России на ОИ-2026: «Окончательное решение будет принято позднее. ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации»